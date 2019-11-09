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Молоко и сахар предотвратят похмелье

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Соленые закуски, наоборот, вызовут жажду, а впоследствии головную боль

Диетолог раскрыла способы, которые позволят избежать похмелья после бурной ночи. Так, по мнению специалиста, нельзя пить натощак. Если человек не планирует есть на ночь, то стоит сделать "прокладку" для желудка, выпив молоко или йогурт с бананом, также можно съесть молочную кашу или сыр с крекером.

Эксперт советует не баловаться соленым арахисом или чипсами, потому что они заставляют больше пить. Во время застолья не стоит увлекаться газированными спиртными напитками, они ускоряют поглощение алкоголя. Крепкие жидкости усиливают похмелье, поэтому, пишет "МедикФорум", ими злоупотреблять также не рекомендуют эксперты. Впрочем, если хочется выпить именно крепкий напиток, лучше выбрать светлый.

На утро после вечеринки можно выпить изотоник – спортивный напиток, который можно приготовить самостоятельно. В литре воды нужно растворить шесть ложек сахара и половину чайной ложки соли. Однако выпить его нужно в течение дня, а не сразу. 

Полина ИВАНОВА

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