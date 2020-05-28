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Хокинг предсказал пришествие внеземных кочевников-завоевателей

Хокинг предсказал пришествие внеземных кочевников-завоевателей
Стивен Хокинг. Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Человечество ждут лишения и эпидемии

Стивен Хокинг еще при жизни стал культовой фигурой. Он был настоящим гением и умел простым языком объяснить сложнейшие космические явления. Ученый сделал немало фундаментальных открытий в физике, а также охотно делился предсказаниями будущего. Что было в основе его пророчеств – таинственный дар или выдающие аналитические способности – осталось загадкой.

Ученый-гений предвидел скорую встречу человечества с внеземной цивилизацией. При этом ее представители будут настроены далеко не по-добрососедски. По словам Хокинга, инопланетяне придут на Землю с целью захвата территорий. Так что в недалеком будущем нас ждет конфликт с кочевниками-завоевателями.

Но проблемы у населения планеты начнутся и без зеленых человечков. Согласно другому пророчеству Хокинга, скоро людям станет тесно на Земле. Когда численность населения достигнет 11 миллиардов, им придется столкнуться с катастрофической нехваткой ресурсов и страшными эпидемиями. А к 2050 году чистый воздух станет приданьем далекой старины, и все люди будут ходить в масках, сообщает канал "Странник системы" в "Яндекс-Дзене".

Еще одна напасть ждет человечество со стороны высоких технологий. Хокинг был уверен, что вскоре искусственный интеллект выйдет из-под контроля, а потом и вовсе поработит своего создателя.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о пророчестве бразильского Нострадамуса, который предсказал уничтожение 80% человечества.

Ольга ФЕДОРОВА

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