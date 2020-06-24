Наши предки варили на обед уху

На день Петра Солнцеворота выпала масса традиций и обрядов. Первый и самый главный из них – поесть в течение дня ухи. Этот ритуал принесет счастье в дом. Кроме того, нельзя начинать трапезу с блюда не из рыбы. Наши предки верили, что нарушившие данные запрет будут постоянно перед кем-то оправдываться.

Что нельзя делать 25 июня

1. Не стоит ложиться в ночь на Петра Солнцеворота раньше 12 часов, иначе планы и мечты так и не реализуются.

2. Нельзя носить темную одежду, а то солнце обидится и напустит на землю огромное число осадков и ветер.

3. Беременным женщинам 25 июня запрещается разрешать гладить свой живот. По приданию, ребенок родится очень доверчивым, а это может сильно навредить в жизни.

4. Не разрешайте в день Петра Солнцеворота малышам спать на чужих подушках, а то их станут мучить ночные кошмары.

Что можно делать 25 июня

1. В ночь на Петра Солнцеворота, в районе 12 часов, стоит проговорить все свои заветные желания вслух, а после этого сразу лечь спать, ни с кем не разговаривая.

2. Чтобы спалось крепче, следует положить под подушку камень или насыпать золы.

Приметы на 25 июня

1. Много росы утром – урожай будет богатым.

2. Если тучи кажутся слегка беловатыми – жди града.

3. Много белок прыгает по деревьям вблизи жилых домов – к дождливому году.

4. Гуси и утки на реке часто ныряют и бьют крыльями по воде – скоро придет гроза.

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