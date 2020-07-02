Смешные анекдоты на 3 июля

Смешные анекдоты на 3 июля
Фото: pixabay.com
Подборка отборных шуток для хорошего настроения от "Утро.ру"

● Девушка рассказывает подруге о маньяке:

– Кать, представь, тут ко мне в окно залез извращенец один.

– Да ты что! И что дальше было?

– Я с ним поговорила. Через пару часов он плакал и говорил, что хочет к жене.


● Разговор двух друзей после отпуска:

– Ты как-то странно загорел, Паш. Сам шоколадного цвета, а под глазами белые круги.

– Так я на нудистском пляже с биноклем сгорел.


● О последнем рабочем дне недели:

– А ты знаешь, почему поговорка "Семь пятниц на неделе" опасна?

– Нет, и что не так?

– Все бы спились давно тогда!

Ранее "Утро.ру" опубликовало самые смешные шутки Владимира Винокура. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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