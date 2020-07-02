Смешные анекдоты на 3 июля

Курс рубля
- Курс доллара резко пошел вверх
- Курс на сегодня: евро снова растет
- Прогнозы экспертов: что будет с валютами в июле
572 новости
● Девушка рассказывает подруге о маньяке:
– Кать, представь, тут ко мне в окно залез извращенец один.
– Да ты что! И что дальше было?
– Я с ним поговорила. Через пару часов он плакал и говорил, что хочет к жене.
● Разговор двух друзей после отпуска:
– Ты как-то странно загорел, Паш. Сам шоколадного цвета, а под глазами белые круги.
– Так я на нудистском пляже с биноклем сгорел.
● О последнем рабочем дне недели:
– А ты знаешь, почему поговорка "Семь пятниц на неделе" опасна?
– Нет, и что не так?
– Все бы спились давно тогда!
Ранее "Утро.ру" опубликовало самые смешные шутки Владимира Винокура.
Военный эксперт передавал за рубеж секретные данные ФСБ
Батька пойдет на все, чтобы остаться в президентском кресле