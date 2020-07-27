Смешные анекдоты на 28 июля

Смешные анекдоты на 28 июля
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Начните день с подборки коротких шуток от "Утро.ру"

Чтобы день был полон позитива, его нужно начинать весело.

• Из разговора двух приятелей:

– Ты представляешь, с какой радостью раньше толпы людей ходили на казнь? Я вот их не понимаю.

– А что тут понимать. Если бы сейчас такое делали с чиновниками, ворующими деньги, посмотреть на это пришли бы гораздо больше людей.


• Жена говорит мужу:

– Дорогой, я вчера на нашем корпоративе роль Золушки играла.

– Ну конечно, только ты свою туфлю потеряла не поэтому. А потому, что сильно напилась.


• Сын спрашивает у отца:

– Пап, а почему наш пес так поправился, пока я был в командировке.

– Сынок, у нас мама готовить начала. Пришлось твоему Бобику все отдавать…


• Двое застряли в лифте:

– Мужчина, если вы полезете целоваться, я буду кричать.

– Да, девушка, я тоже!

Ранее "Утро.ру" делилось анекдотами для взрослых. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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