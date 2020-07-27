Смешные анекдоты на 28 июля

Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Курс евро вырос до 84 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Чтобы день был полон позитива, его нужно начинать весело.
• Из разговора двух приятелей:
– Ты представляешь, с какой радостью раньше толпы людей ходили на казнь? Я вот их не понимаю.
– А что тут понимать. Если бы сейчас такое делали с чиновниками, ворующими деньги, посмотреть на это пришли бы гораздо больше людей.
• Жена говорит мужу:
– Дорогой, я вчера на нашем корпоративе роль Золушки играла.
– Ну конечно, только ты свою туфлю потеряла не поэтому. А потому, что сильно напилась.
• Сын спрашивает у отца:
– Пап, а почему наш пес так поправился, пока я был в командировке.
– Сынок, у нас мама готовить начала. Пришлось твоему Бобику все отдавать…
• Двое застряли в лифте:
– Мужчина, если вы полезете целоваться, я буду кричать.
– Да, девушка, я тоже!
Ранее "Утро.ру" делилось анекдотами для взрослых.
Горожане посоветовали соотечественникам лететь в Турцию