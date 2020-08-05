Календарь садовода на 6 августа 2020 года

Календарь садовода на 6 августа 2020 года
Фото: pixabay.com
Чем заняться в саду в этот четверг, расскажет "Утро.ру"

06.08.2020 наступят семнадцатые лунные стуки, а спутник Земли будет расположен в убывающей фазе в Рыбах. Данный знак астрологи считают очень плодородным, поэтому урожай будет богатым и вкусным, а растения – здоровыми и устойчивыми к болезням. Однако храниться такой урожай долго не получится. 

Что можно делать 6 августа в огороде

Астрологи рекомендуют заняться уборкой плодов. В этот день можно собирать виноград, бахчевые, бобовые культуры, капусту и картофель. Можно также попробовать себя в виноделии. Не стоит забывать о борьбе с вредителями. В четверг можно и нужно заняться прополкой грядок и удалить сорняки. Благоприятное время и для посадки плодовых деревьев. Например, яблонь и груш. Астрологи советуют также заняться посевом моркови, петрушки, базилика и укропа. 

Что нельзя делать садоводу 6 августа

Стоит быть аккуратнее в борьбе с вредителями: обработку химическими препаратами лучше перенести на другой день, иначе можно обжечь растения. С поливом также нужно быть осторожнее, поскольку обилие воды приведет к возникновению грибковых заболеваний. Не рекомендуется в этот день заниматься пасынкованием и прищипкой растений.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода на неделю с 3 по 9 августа.

Юлия МИХАЙЛОВА

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