Календарь садовода на 10 августа 2020 года

Календарь садовода на 10 августа 2020 года
Фото: Gottfried Czepluch/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
День будет способствовать практически всем видам садовых работ

У дачников, несмотря на окончание сезона посадок, осталась еще масса дел, которые необходимо выполнить в огороде. Можно заняться подготовкой семян или почвы для будущих посадок. 

В понедельник, 10 августа, Луна будет в убывающей фазе. Однако день будет очень плодородным, поскольку он окажется под главенством Тельца – одного из самых плодородных знаков. Растения, которые садят в этот день, долго не всходят, но после радуют хорошим урожаем, который годится для закруток и простого потребления. 

Что можно делать 10 августа садоводу

Подготовка семян для посева – замачивание и проращивание – станет хорошим занятием в понедельник, поскольку будет довольно успешным делом. Лучше всего уделить внимание растениям, которые долго всходят – к примеру, деревьям, кустарникам или другим многолетникам. 

Хорошо пойдет рыхление почвы, но лучше это делать подальше от корней. Срезанные в этот день цветы лучше хранятся, а покошенная трава медленнее растет. 

Также это будет хороший день для того, чтобы заняться солением, консервированием и прочими заготовками на зиму. 

Что нельзя делать 10 августа 

В этот день под запретом только два вида работ – рыхление земли рядом с корнями растений и пересадки. Не рекомендуется обильный полив растений или прищипывание, поскольку это может навредить культурам – делайте это с осторожностью. 

Ранее "Утро.ру" делилось подробный календарем садовода на август.

Евгения НАГОРСКАЯ

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