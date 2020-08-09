День будет способствовать практически всем видам садовых работ

У дачников, несмотря на окончание сезона посадок, осталась еще масса дел, которые необходимо выполнить в огороде. Можно заняться подготовкой семян или почвы для будущих посадок.

В понедельник, 10 августа, Луна будет в убывающей фазе. Однако день будет очень плодородным, поскольку он окажется под главенством Тельца – одного из самых плодородных знаков. Растения, которые садят в этот день, долго не всходят, но после радуют хорошим урожаем, который годится для закруток и простого потребления.

Что можно делать 10 августа садоводу

Подготовка семян для посева – замачивание и проращивание – станет хорошим занятием в понедельник, поскольку будет довольно успешным делом. Лучше всего уделить внимание растениям, которые долго всходят – к примеру, деревьям, кустарникам или другим многолетникам.

Хорошо пойдет рыхление почвы, но лучше это делать подальше от корней. Срезанные в этот день цветы лучше хранятся, а покошенная трава медленнее растет.

Также это будет хороший день для того, чтобы заняться солением, консервированием и прочими заготовками на зиму.

Что нельзя делать 10 августа

В этот день под запретом только два вида работ – рыхление земли рядом с корнями растений и пересадки. Не рекомендуется обильный полив растений или прищипывание, поскольку это может навредить культурам – делайте это с осторожностью.

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