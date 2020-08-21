Что случилось сегодня: последние новости на 21 августа

Что случилось сегодня: последние новости на 21 августа
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

НАТО взяли Крым под пристальный контроль, а из источников в Кремле стало известно реальное отношение Владимира Путина к Лукашенко и ситуации в Белоруссии – эти и другие новости в ежедневном обзоре. 

Политика

  • В ООН признали Крым российским. Сделали это они косвенно, указав на численность населения России. 
  • Америка пригрозила России ухудшением отношений – все из-за ситуации с Алексеем Навальным. В Белом доме заявили, что, если версия об отравлении подтвердится, они предпримут меры. 
  • Украина "морочит голову" всем из-за ситуации с Донбассом. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров. Он уверяет, что России давно удалось договориться с Незалежной, но до сих пор они сопротивляются выполнять свои обязанности. 
  • Тем временем в команде Зеленского не исключают, что в стране вскоре возможен новый Майдан. 
  • Военные НАТО устроили тотальную слежку за Крымом. Регулярно в Черном море обнаруживают иностранных разведчиков. Эксперты указывают, что в организации следят буквально за каждым движением на полуострове. 
  • В Грузии жестко ответили Лаврову. О восстановлении отношений между странами не может быть и речи. 
  • Источники рассказали о реальном мнении Владимира Путина по поводу ситуации в Белоруссии. 

Армия

  • США вынуждены искать замену F-35C. Причина кроется в неспособности противостоять российским бомбардировщикам. 
  • В США вынесли вердикт "Авангарду", ответив фейк это или реальность. 

Экономика

  • Рубль упал. Из-за этого валюта рекордно выросла в цене. 

Жизнь

  • Врачи утверждают, что отравления у Навального не было. Жена блогера решила обратиться за помощью лично к Владимиру Путину. В итоге врачи согласились на перевозку больного в Германию. 
  • Пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах в сентябре. 

Шоу-бизнес

  • Выходка известного певца со снятыми штанами вызвала отвращение у Юлии Барановской. 
  • Михаил Ефремов прямо в суде заявил, что отказывается от своего адвоката. После массы скандалов, актер вынужден искать нового защитника. 
  • Дмитрий Шепелев сообщил о пополнении. 
Евгения НАГОРСКАЯ

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