Что случилось сегодня: последние новости на 21 августа
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Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"
НАТО взяли Крым под пристальный контроль, а из источников в Кремле стало известно реальное отношение Владимира Путина к Лукашенко и ситуации в Белоруссии – эти и другие новости в ежедневном обзоре.
Политика
В ООН признали Крым российским. Сделали это они косвенно, указав на численность населения России.
Америка пригрозила России ухудшением отношений – все из-за ситуации с Алексеем Навальным. В Белом доме заявили, что, если версия об отравлении подтвердится, они предпримут меры.
Украина "морочит голову" всем из-за ситуации с Донбассом. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров. Он уверяет, что России давно удалось договориться с Незалежной, но до сих пор они сопротивляются выполнять свои обязанности.
Тем временем в команде Зеленского не исключают, что в стране вскоре возможен новый Майдан.
Военные НАТО устроили тотальную слежку за Крымом. Регулярно в Черном море обнаруживают иностранных разведчиков. Эксперты указывают, что в организации следят буквально за каждым движением на полуострове.
В Грузии жестко ответили Лаврову. О восстановлении отношений между странами не может быть и речи.
Источники рассказали о реальном мнении Владимира Путина по поводу ситуации в Белоруссии.
Армия
США вынуждены искать замену F-35C. Причина кроется в неспособности противостоять российским бомбардировщикам.
В США вынесли вердикт "Авангарду", ответив фейк это или реальность.
Экономика
Рубль упал. Из-за этого валюта рекордно выросла в цене.
Жизнь
Врачи утверждают, что отравления у Навального не было. Жена блогера решила обратиться за помощью лично к Владимиру Путину. В итоге врачи согласились на перевозку больного в Германию.
Пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах в сентябре.
Шоу-бизнес
Выходка известного певца со снятыми штанами вызвала отвращение у Юлии Барановской.
Михаил Ефремов прямо в суде заявил, что отказывается от своего адвоката. После массы скандалов, актер вынужден искать нового защитника.