Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

НАТО взяли Крым под пристальный контроль, а из источников в Кремле стало известно реальное отношение Владимира Путина к Лукашенко и ситуации в Белоруссии – эти и другие новости в ежедневном обзоре.

Политика

В ООН признали Крым российским. Сделали это они косвенно, указав на численность населения России.

Америка пригрозила России ухудшением отношений – все из-за ситуации с Алексеем Навальным. В Белом доме заявили, что, если версия об отравлении подтвердится, они предпримут меры.

Украина "морочит голову" всем из-за ситуации с Донбассом. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров. Он уверяет, что России давно удалось договориться с Незалежной, но до сих пор они сопротивляются выполнять свои обязанности.

Тем временем в команде Зеленского не исключают, что в стране вскоре возможен новый Майдан.

Военные НАТО устроили тотальную слежку за Крымом. Регулярно в Черном море обнаруживают иностранных разведчиков. Эксперты указывают, что в организации следят буквально за каждым движением на полуострове.

В Грузии жестко ответили Лаврову. О восстановлении отношений между странами не может быть и речи.

Источники рассказали о реальном мнении Владимира Путина по поводу ситуации в Белоруссии.

Армия

США вынуждены искать замену F-35C. Причина кроется в неспособности противостоять российским бомбардировщикам.

В США вынесли вердикт "Авангарду", ответив фейк это или реальность.

Экономика

Рубль упал. Из-за этого валюта рекордно выросла в цене.

Жизнь

Врачи утверждают, что отравления у Навального не было. Жена блогера решила обратиться за помощью лично к Владимиру Путину. В итоге врачи согласились на перевозку больного в Германию.

Пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах в сентябре.

Шоу-бизнес