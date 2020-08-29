Боевик "Шугалей-2" рассказал продолжение истории о российских социологах в ливийском плену

Боевик "Шугалей-2" рассказал продолжение истории о российских социологах в ливийском плену
В кинотеатре Сыктывкара состоялась премьера художественного фильма "Шугалей-2"

Вторая часть киноленты повествует о непростой судьбе российского социолога Максима Шугалея, которого уже почти полтора года незаконно удерживают в частной тюрьме "Митига" боевики ПНС.

Работа над первым фильмом заняла меньше года. Съемки проходили в России и Тунисе, картина вышла на экраны в начале мая, ее сразу перевели на арабский и английский. По мнению критиков, сжатые сроки не отразились на качестве ленты.

Зрители по достоинству оценили захватывающий сюжет, отличную операторскую работу и убедительную игру Кирилла Полухина, который воплотил на экране образ Максима Шугалея.

Посмотреть продолжение нашумевшего боевика пришли местные политические деятели – мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, врио главы региона Владимир Уйба, а также члены местного Госсовета, Госдумы и Совфеда РФ.

Максима Шугалея и Самера Суэйфана пригласили в Ливию местные власти для проведения социологического исследования. Спустя некоторое время ученых похитили боевики так называемого Правительства национального согласия и поместили их в частную тюрьму "Митига". Россияне почти полтора года подвергаются физическому и психологическому насилию со стороны террористов ПНС. Им до сих пор не предъявлено никаких обвинений. Ученые оторваны от мира, от них не поступает практически никаких известий. Чтобы привлечь к данной проблеме внимание общества и были сняты киноленты "Шугалей" и "Шугалей-2". Создатели фильмов рассчитывают вызвать общественный резонанс и повлиять на судьбу Максима Шугалея.

Анна СОРОКИНА

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