"Геркулес" не дотянул до базы "Рамштайн" в Германии

Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 "Геркулес" совершил экстренную посадку в аэропорту Одессы. Как пишет местное издание "Думская", транспортник вылетел с американской базы "Рамштайн" в Германии, и в полете у него отказал один из четырех двигателей. Сейчас экипаж занимается устранением поломки.

По уточненным данным, борт принимал участие в торжествах в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии. На самолет нанесли белые широкие линии на хвосте, а также бортовой знак одного из "Дугласов", которые в 1944 году доставили американских десантников во Францию.

Ранее журнал The Drive сообщил о ЧП с еще одним "Геркулесом" – заправщиков КС-130, который столкнулся с истребителем F-35 и сел на брюхо с двумя работающими двигателями.