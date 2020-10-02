"Терминатору" пророчат "карьеру" боевого робота

Еженедельник "Звезда" написал о российской боевой машине поддержки танков "Терминатор", назвав ее "российской мясорубкой" и одной из самых страшных разновидностью оружия. Статья вышла как раз в то время, когда БМПТ проходит испытания, и решается вопрос, принимать ли вооружение эту уникальную машину, которой нет ни в одной армии мира.

Как считает издание, "Терминатор" должен стать прототипом боевого робота, способного вести бой без присутствия человека. Подобные машины уже проходят испытания в США и России, и пока главной проблемой является разрешить роботу вести огонь на поражение. Разработчики и военные опасаются, что машины может открыть огонь по своим, хотя в в них уже загружают тысячи фотографии для идентификации "свой – чужой".

"Терминатор" вооружен двумя 30-мм автоматическими пушками 2А42 с боекомплектом на 900 выстрелов, четырьмя пусковыми установками "Атака-Т" для противотанковых ракет 9М-120, автоматическими 30-миллиметровыми гранатометами АГ-17Д, а также 7,62 мм пулеметом ПКТ для уничтожения живой силы противника. Сделана машина базе танка Т-72 и стоит дороже, чем модернизированный Т-72Б3, поэтому военные еще не уверены, нужен или им такой "убийца".

БМПТ задумывалась еще в советское время для городских боев, в которых длинная и дальнобойная пушка танка не так важна, как на открытых пространствах. В данный момент машину пытаются интегрировать в танковые подразделения, в которых раньше "Терминатора" никогда не было.

Ранее журнал The National Interest назвал это основным препятствием для принятия БМПТ на вооружение российской армии.