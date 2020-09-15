Свежая статистика по коронавирусу в России на 15 сентября

Общее количество заболевших в стране перевалило за 1073 тысяч человек

Более 5 529 россиян заразились коронавирусом за минувшие сутки – таковы данные в 84 регионах страны. Как сообщает Оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с коронавирусом, от инфекции погибли 150 граждан, а 5 605 выздоровели.

Самая серьезная ситуация в Москве, где за минувший день вирус обнаружили у 730 человек. В Московской области выявили 151 случай заражения. Следом идет Санкт-Петербург с 206 случаями, а на третьем месте Ростов-на-Дону, где инфекцию нашли у 165 человек.

Меньше всего инфицированных в Чувкотской АО, где количество больных коронавирусом выросло на 1 человека.

Таким образом, общее количество заболевших с марта в России составляет 1 073 849 человек. Всего выздороветь смогли 884 305 больных, а 18 785, к сожалению, справиться с инфекцией не удалось.

В последние дни несколько стран в Европе объявили о начале второй волны коронавируса – там прирост заболевших сильно увеличился. Пока никаких прогнозов по поводу ввода новых ограничений в России в связи с вирусом нет.