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Количество заражений коронавирусом за последние сутки увеличилось на 5 541. Число госпитализированных граждан составило 2 845. Еще 136 человек от последствий инфекции скончались, а 9 408 выздоровели. Данные приводит Оперативный штаб по распространению ковида в России.
В Москве выявили 526 больных, а в Московской области обнаружили 195 заболеваний. Заразившихся в Санкт-Петербурге стало больше на 364.
Всего в стране было зафиксировано 18 216 719 случаев ковида с начала пандемии. Число выздоровлений составило 17 588 067, а смертей 376 696.
Ранее в Ленинградской области сняли массовые ограничения на проведение массовых мероприятий, пишет RT.
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