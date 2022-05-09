Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
860 новости
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией публикует федеральную сводку по текущей эпидемиологической ситуации в России на 9 мая. Так, за минувшие сутки в стране выявили еще 5 030 зараженных, выздоровели 5 959, скончались 103 россиянина.
Первое место среди российских регионов занимает Петербург с 312 заболевшими. Далее следуют Москва и Московская область – по 268 и 239 зараженных за минувшие сутки соответственно.
Всего с начала пандемии в стране от последствий, вызванных инфекцией, умерли 377 049 россиян, перенесли заболевание 18 232 696, выздоровели 17 609 357.
О планах Пекина разузнали американские журналисты