Скончались 103 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией публикует федеральную сводку по текущей эпидемиологической ситуации в России на 9 мая. Так, за минувшие сутки в стране выявили еще 5 030 зараженных, выздоровели 5 959, скончались 103 россиянина.

Первое место среди российских регионов занимает Петербург с 312 заболевшими. Далее следуют Москва и Московская область – по 268 и 239 зараженных за минувшие сутки соответственно.

Всего с начала пандемии в стране от последствий, вызванных инфекцией, умерли 377 049 россиян, перенесли заболевание 18 232 696, выздоровели 17 609 357.