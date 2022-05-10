Число смертей достигло 377 тысяч

Новых случаев заражений коронавирусом в России стало больше на 4 351. За последние сутки госпитализировали с инфекцией 1 000 граждан. Еще 101 стал жертвой болезни, а 5 014 смогли вылечиться. Об этом сообщает Оперативный штаб по распространению ковида в стране.

В Москве зафиксировано 237 заболеваний COVID-19 за день. В Московской области инфекцию нашли еще у 91 жителя. В Санк-Петербурге выявлено 309 больных коронавирусом.

Всего, по данным на 10 мая 2022 года, в России выявили 18 237 227 заражений ковидом. Общее число смертей составило 377 150, а выздоровлений – 17 614 371.