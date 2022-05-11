Статистика по коронавирусу на 11 мая

Статистика по коронавирусу на 11 мая
Daniel Löb/www.globallookpress.com
продолжение Статистика по коронавирусу на 12 мая
Скончались 98 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал федеральную сводку по текущей эпидемиологической ситуации в России на 11 мая. Так, за сутки в стране выявили еще 4102 случая заражения, летальных исходов 98, выздоровели 5043 гражданина.

Первое место среди российских субъектов остается за Петербургом – 304 случая. Далее следуют  Москва и Татарстан – по 217 и 193 случая соответственно.

С начала пандемии в стране выявили 18 241 329 случаев, умерли 377 248, выздоровели 17 619 414 россиян.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей