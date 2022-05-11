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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал федеральную сводку по текущей эпидемиологической ситуации в России на 11 мая. Так, за сутки в стране выявили еще 4102 случая заражения, летальных исходов 98, выздоровели 5043 гражданина.
Первое место среди российских субъектов остается за Петербургом – 304 случая. Далее следуют Москва и Татарстан – по 217 и 193 случая соответственно.
С начала пандемии в стране выявили 18 241 329 случаев, умерли 377 248, выздоровели 17 619 414 россиян.
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