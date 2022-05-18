Скончались 106 человек

Оперативный штаб публикует федеральную сводку по текущей эпидемиологической ситуации в России на 18 мая. Так, за сутки в стране выявили еще 4 732 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались106, выздоровели 6 134 человека.

Первое место среди регионов остается за Москвой, где выявили 380 случаев. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область – по 361 и 187 новых случаев соответственно.

С самого начала пандемии в России заболевание перенесли 18 273 690 человек, скончались 377 975, выздоровели 17 664 676.