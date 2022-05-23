От инфекции умерли еще 76 человек

К счастью, эпидемиологическая обстановка в нашем государстве заметно улучшилась. Благодаря слаженной работе правительства и медицинского сектора удалось в разы снизить темпы распространения коварного коронавирусного заболевания. В то же время инфекция продолжает заражать наших сограждан. Так, за минувшие сутки заразу подхватили 4 158 человек.

Самым удобным способом отслеживать ситуацию в регионах является фиксация количества госпитализаций. По этому показателю первое место остается за Белокаменной, среди москвичей обнаружены 122 новых носителя COVID-19, нуждавшихся в госпитализации. Второе место досталось Северной столице, в Петербурге забрали в больницы 65 человек. На третьем месте расположился Алтайский край. Профессиональная медицинская помощь потребовалась 27 местным жителям.

За последние сутки в нашей стране от COVID-19 скончались 76 человек. Медицинским работникам удалось поставить на ноги еще5 117 зараженных.

К слову, недавно стало известно, что санитарные врачи из-за оспы обезьян усилили контроль в аэропорту Красноярска. Такую информацию приводит телеканал "360". Сегодня миру угрожает новая зараза.