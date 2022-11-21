Инфекция продолжает распространяться по территории страны

Профильные медицинские эксперты пристально следят за развитием ситуации на поле борьбы с набившей оскомину коронавирусной инфекцией. Последние данные по темпах распространения вируса вселяют определенный оптимизм, однако праздновать полный разгром COVID-19 пока рано. Так, за минувшие сутки в стране заболели 4 662 человека.



Наибольшее число инфицированных было зарегистрировано в Златоглавой. За минувший день в Москве заболели 697 человек. Второе место досталось Северной столице, там за 24 часа инфекцию подхватил 451 человек. Третье место – у Свердловской области, за прошедший день там заразились еще 266 человек.

При этом за сутки специалистам удалось полностью вылечить 4 164 пациентов. К сожалению, за тот же период вирусная инфекция оборвала жизненные пути 55 инфицированных.