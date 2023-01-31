Статистика по коронавирусу в России на 31 января

Суточное число погибших от болезни составило 45

В России за минувшие сутки выявили 5 792 случая заражений коронавирусом и 1 337 госпитализаций, вызванных развитием заболевания. Также стало известно о 6 102 выздоровлениях и 45 смертях, вызванных ковидом.

Всего, по данным на 31 января 2023 года, было обнаружено 21,95 млн случаев болезни. Из них 21,34 млн составляют выздоровления, а 395 тыс летальные исходы. 

Вирусологи отмечают, что из-за пандемии COVID-19 количество пациентов, страдающих от проблем со сном, возросло. Чаще всего они вызваны тревожными состояниями, которые могут усилиться после перенесенного ковида, передает RT

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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