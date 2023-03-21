Статистика по коронавирусу в России на 21 марта

Скончалось еще 34 человека

Число новых заражений ковидом за минувшие сутки составляет 9 373. Госпитализировали 1 541 человека, у которого ранее подтвердился диагноз. Выздоровели еще 13 345 пациентов, а скончались 34, передает Оперштаб по распространению коронавируса в России.

Всего, по данным на 21.03.2023, общее количество заражений COVID-19 в стране достигло 22,5 млн. Случаи выздоровления при этом составляют 21,8 млн, а летальные исходы 396,8 тыс.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон, который требует от американской разведки рассекретить данные о проихождении коронавируса, сообщает "Радио 1".