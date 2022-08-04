Приметы на 5 августа: что нельзя делать в день Трофима Бессонника

Приметы на 5 августа: что нельзя делать в день Трофима Бессонника
Olga Kudriavtseva/www.globallookpress.com
Крестьяне начинали собирать калину и малину

Провославная церковь отмечает 5 августа день Трофима Бессонника, в который начиналась пора рабочей страды. В этот день крестьяне начинали собирать калину с малиной – потому и прозвали праздник Калинники-Малинники.

В целом 5 августа крестьяне трудились на сельском хозяйстве, не покладая рук. В хорошую погоду начинали работать в раннее утро – еще до рассвета. Неспроста говорили, что в работу и спать не хочется.

Традиции и обычаи

Считалось, что в этот день нужно опасаться полудниц – полевых духов, которые могли спровоцировать солнечный удар. Она представлялась старухой – либо девушкой с длинными волосами с белом обличье. Летали они в полдень, потому и в это время крестьяне не работали.

Готовили пироги из калины и малины. По преданию те, кто вкусил калины, страдали от любви, любители малины же теряли от чувств голову.

Что нельзя делать в день Трофима Бессонника

Нельзя точно валяться в кровати до обеденного времени, заниматься бесполезной деятельностью и создавать видимость труда. И, конечно, нельзя рубить ствол и ветки калины.

Приметы на 5 августа

  • В небе полно облаков – к похолоданию;
  • Вечером туман ползет – к теплу;
  • Звезды ярко светят – к скорому дождю.
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