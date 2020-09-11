Смешные анекдоты на 12 сентября

Субботняя подборка свежих шуток для хорошего настроения на все выходные

Один друг решил подколоть другого:

– Я всегда знал, что ты осел.

– С чего бы это?! Никакой я не осел.

– Ну вот назови все гласные в слове "зима".

– И, а...

– А говоришь, не осел.

Девушка в магазине стоит и размышляет о покупке телефона:

– Так, ну вот этот стоит 20 тысяч, но у него плохая камера. А вот этот 30, но у него неудобный корпус, – поднимает глаза выше, где находятся самые дорогие модели, – Ой! А у вот этого яблочко на крышке! Беру!

Враг напал на подлодку. Командир корабля вызывает лейтенанта, чтобы тот доложил обстановку:

– Докладывайте! Только с начала хорошие новости.

– Так точно! О взрыве боезапаса больше переживать не стоит.

Две женщины разговорились:

– Ой, я никогда эконом-классом не летаю. Мне всегда муж билеты покупает.

– В бизнес?

-В плацкарт...