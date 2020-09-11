Смешные анекдоты на 12 сентября

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– Я всегда знал, что ты осел.
– С чего бы это?! Никакой я не осел.
– Ну вот назови все гласные в слове "зима".
– И, а...
– А говоришь, не осел.
– Так, ну вот этот стоит 20 тысяч, но у него плохая камера. А вот этот 30, но у него неудобный корпус, – поднимает глаза выше, где находятся самые дорогие модели, – Ой! А у вот этого яблочко на крышке! Беру!
– Докладывайте! Только с начала хорошие новости.
– Так точно! О взрыве боезапаса больше переживать не стоит.
– Ой, я никогда эконом-классом не летаю. Мне всегда муж билеты покупает.
– В бизнес?
-В плацкарт...
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