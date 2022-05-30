Провидица предвидела серьезные перемены в 2022-м году

Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга до сих пор тревожит умы экспертов и простых обывателей. Многие убеждены, что большая часть пророчеств болгарской бабушки исполняется. Так, в оставленном словесном наследии медиума отыскали пророчество и на текущий, 2022 год.



Предприниматель Борис Кючуков получил возможность лично пообщаться с провидицей в 1993-м году. Во время беседы знаменитая ясновидящая поведала бизнесмену, что ждет Россию 2022-м году. Оказалось, что против нашей страны устроят заговор.

В целом, этот год станет переломным для мирового пространства. Мир окажется на краю глобального конфликта. При этом две страны объединят свои усилия против Российской Федерации. Речь идет о неких государствах, которые "разделены водой".

Однако Ванга утверждала, что Россия сумеет раскрыть заговор, так как увидит "двуликий лица" и сможет рассекретить их коварные планы.

Болгарская прорицательница не стала называть страны, которые привиделись ей во время откровения. Однако Ванга подчеркнула, что несмотря на все перемены, люди смогут сохранить свою человеческую основу.

Ранее стало известно, какие предсказания Ванги об Украине начали сбываться.