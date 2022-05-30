"Двуликие лица": опубликовано пророчество Ванги об антироссийском заговоре

"Двуликие лица": опубликовано пророчество Ванги об антироссийском заговоре
Фото: www.pixabay.com
Провидица предвидела серьезные перемены в 2022-м году

Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга до сих пор тревожит умы экспертов и простых обывателей. Многие убеждены, что большая часть пророчеств болгарской бабушки исполняется. Так, в оставленном словесном наследии медиума отыскали пророчество и на текущий, 2022 год.

Предприниматель Борис Кючуков получил возможность лично пообщаться с провидицей в 1993-м году. Во время беседы знаменитая ясновидящая поведала бизнесмену, что ждет Россию 2022-м году. Оказалось, что против нашей страны устроят заговор.

В целом, этот год станет переломным для мирового пространства. Мир окажется на краю глобального конфликта. При этом две страны объединят свои усилия против Российской Федерации. Речь идет о неких государствах, которые "разделены водой".

Однако Ванга утверждала, что Россия сумеет раскрыть заговор, так как увидит "двуликий лица" и сможет рассекретить их коварные планы.

Болгарская прорицательница не стала называть страны, которые привиделись ей во время откровения. Однако Ванга подчеркнула, что несмотря на все перемены, люди смогут сохранить свою человеческую основу.

Ранее стало известно, какие предсказания Ванги об Украине начали сбываться.

Источник: Рамблер ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей