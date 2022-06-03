Боевики тщетно надеялись всех обхитрить

Американские интернет-пользователи с большим вниманием отнеслись к нашумевшей новости о том, что боевики из печально известного батальона "Азов"* внезапно решили откреститься от нацистской символики. У иностранцев такое неожиданное "прозрение" вызывает большие сомнения.



Недавно в британской прессе писали, что якобы российские "пропагандисты" специально связывали боевиков из "Азова"* с нацистами, а на самом деле те – белые и пушистые. При этом недавно экс-комбат азовцев* Максим Жорин показал кадры, на которых боевикам выдали новые нарукавные нашивки, где вместо гитлеровского символа "волчий крюк" разместили изображение трезубца.

"Спороли шевроны и теперь больше не нацисты. Благодать-то какая!" – смеется один из интернет-пользователей.

Другие напомнили, что в Сети есть огромное количество фото, на которых боевики засняты со свастиками. В целом, у людей вызывает тревогу, что на территории украинского государства развелось огромное количество нацистов.

"Решили под шумок снять. Русские на это всяко не поведутся", – объясняет ситуацию один из комментаторов.

Тем временем, ситуация на фронте остается напряженной. Недавно командир ополченцев ДНР рассказал о том, где может появиться вторая "Азовсталь".

*организация запрещена на территории России