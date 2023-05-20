Названы способы быстрее просыпаться утром

Активное пробуждение придаст энергии на весь день

Существует категория людей, которым очень сложно вставать утром с постели. Эксперты предупреждают, что проявлять слабость в таких случаях не стоит – попытка поспать еще пять минут может привести к тому, что весь день проведете в вялом состоянии. Однако существуют способы, которые помогут проснуться побыстрее.

Сперва нужно обеспечить в комнате яркий солнечный свет. Это поможет выработке гормона бодрости. Также можно выпить стакан теплой воды. Взбодриться поможет легкая зарядка и контрастный душ, сообщает "Пятый канал". 

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