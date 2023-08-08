Празднуют по всему миру: почему и как нужно поздравлять котов 8 августа

Празднуют по всему миру: почему и как нужно поздравлять котов 8 августа
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Порадуйте питомцев в этот особенный день

Сегодня, 8 августа, миллионы кошатников из разных уголков планеты поздравляют и балуют своих четвероногих друзей. По инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare в эту дату отмечается Всемирный день кошек. Однако помимо чествования пушистых питомцев и заботе о них, этот праздник направлен на то, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

Не секрет, что многие люди выбирают себе в качестве домашних любимцев именно кошек. Более половины из общего числа тех, кто берет на себя заботу о братьях наших меньших, являются кошатниками. Теперь же, 8 августа, у всех любителей мяукающих созданий появился повод лишний раз порадовать своих пушистых хвостиков.

Во Всемирный день кошек можно позволить себе побаловать питомца чем-то особенным. В этот праздник принято угощать животных различными лакомствами. Также котик наверняка будет рад, если его хозяин вернется домой с новой игрушкой или удобной лежанкой.

Кроме того, не стоит забывать, что праздник 8 августа направлен на то, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных. В этот день всем любителям кошек стоит пожелать пушистикам, у которых нет дома, поскорее его найти. А еще лучше – приложить руку к тому, чтобы у одного из живущих на улице зверьков наконец появилась крыша над головой.

Если своего питомца у вас пока нет, рекомендуем посмотреть умилительные кадры с участием этих обворожительных созданий. Ранее "Утро.ру" публиковало ролик, на который попал момент примирения милой кошки и человека.

Источник: SLANEWS
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