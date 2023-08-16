Экс-агент ФБР признался в работе на российского миллиардера

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Американские разведчики славятся своим умением вести тонкую игру на территории других стран. Однако нередко происходит так, что высокопоставленные лица из Соединенных Штатов Америки оказываются замешаны в громких скандалах. Так, выяснилось, что один из бывших агентов ФБР активно работал на российского миллиардера.
Американец сам признался в своем проступке. Экс-глава отдела контрразведки ФБР Чарльз Макгонигал сознался, что некоторое время действовал в интересах российского миллиардера Олега Дерипаски. Такую информацию публикует авторитетное американское издание Bloomberg.
Во время судебных разбирательств американец заявил, что участвовал в сговоре, целью которого было нарушение санкционного режима и отмывание денежных средств, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Макгонигал рассказал, что после отставки, состоявшейся в 2018-м году, он согласился поработать на российского миллиардера. Такая деятельность не показалась американцу нарушающей законы. Экс-контрразведчик подчеркивает, что и в мыслях не держал как-то вредить родной Америке. Бывший агент ФБР сообщил, что за выполненную работу получил 17 500 долларов.
Мужчина рассказал, что в интересах Дерипаски собирал сведения о других российских бизнесменах. В частности, речь идет о Владимире Потанине, утверждает американец.
К слову, ранее стало известно, как российские певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум наживаются на американцах.
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