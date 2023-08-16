Экс-агент ФБР признался в работе на российского миллиардера

Мужчина выложил все, как на духу

Американские разведчики славятся своим умением вести тонкую игру на территории других стран. Однако нередко происходит так, что высокопоставленные лица из Соединенных Штатов Америки оказываются замешаны в громких скандалах. Так, выяснилось, что один из бывших агентов ФБР активно работал на российского миллиардера.



Американец сам признался в своем проступке. Экс-глава отдела контрразведки ФБР Чарльз Макгонигал сознался, что некоторое время действовал в интересах российского миллиардера Олега Дерипаски. Такую информацию публикует авторитетное американское издание Bloomberg.



Во время судебных разбирательств американец заявил, что участвовал в сговоре, целью которого было нарушение санкционного режима и отмывание денежных средств, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Макгонигал рассказал, что после отставки, состоявшейся в 2018-м году, он согласился поработать на российского миллиардера. Такая деятельность не показалась американцу нарушающей законы. Экс-контрразведчик подчеркивает, что и в мыслях не держал как-то вредить родной Америке. Бывший агент ФБР сообщил, что за выполненную работу получил 17 500 долларов.



Мужчина рассказал, что в интересах Дерипаски собирал сведения о других российских бизнесменах. В частности, речь идет о Владимире Потанине, утверждает американец.



К слову, ранее стало известно, как российские певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум наживаются на американцах.

