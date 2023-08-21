Попытка добермана разделаться с черным котом привела к фиаско – видео

Кот проявил характер

Многие семьи не желают останавливаться всего на одном четвероногом товарище. Люди часто заводят несколько котиков или собачек. Также нередко в семьях можно встретить сразу песика и котика. Как известно, давно устоялось мнение, что коты и собаки не ладят между собой. Многие животные опровергают это расхожее заявление, однако бывают и те, кто действительно живут как классические кошка с собакой.



Забавный видеоролик с разборками сожителей насмешил пользователей интернет-пространства. Крупный доберман решил показать усатому приятелю, кто в доме хозяин. Котик с комфортом разместился на большой лежанке и не желал ее покидать. При этом, судя по размерам лежбища, оно принадлежит собаке. Разумеется, такая мелочь не смутила кота, который с большим удовольствием разложился на мягкой кроватке.



Добермана такое положение дел вывело из себя. Он всеми силами пытался выбить захватчика со своей постели. Пес взял в зубы один кусок лежанки и хорошенько ее встряхнул. Однако невозмутимого кота это абсолютно не тронуло. Мохнатый продолжил возлежать на кроватке, как ни в чем не бывало.



Тщетные потуги крупной собаки избавиться от мелкого хулигана насмешили пользователей социальных сетей. В комментариях они от души посочувствовали бедной собачке.





К слову, ранее "Утро.ру" публиковало забавный видеоролик с необычными развлечениями белого попугая.

