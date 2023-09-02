Раскрыт наглый обман покупателей с цветными ценниками

Люди зря рассчитывают сэкономить

В сложенной экономической ситуации многие жители нашей страны вынуждены считать каждый рубль. Действительно, в последнее время россиянам пришлось столкнуться с серьезными изменениями в жизни. Ситуация в экономической сфере оставляет желать лучшего. На этом фоне особенно неприятно узнавать о том, как воротилы бизнеса обманывают доверчивых граждан.



Так, сотрудница одной крупной торговой сети рассказала о махинации, которая помогает магазину продавать больше товаров. Речь идет о хорошо всем известных цветных ценниках. Считается, что товары, которые помечены ценником кричащего цвета, дешевле аналогов и продаются с хорошей скидкой.



Когда-то это действительно было так, и люди привыкли кидать в корзину именно тот продукт, который отмечен таким ценником. К сожалению, ушлые коммерсанты решили использовать такую привычку в своих корыстных целях. Теперь покупателям нужно быть очень бдительными и внимательно читать, что указано на ценнике.



Как рассказала работница крупной торговой сети, обычно вожделенную скидку, которая указана на яркой бумажке, можно получить, только выполнив условия магазина. Например, речь может идти о приобретении трех единиц продукта. Тогда каждый из них действительно будет стоить дешевле. Однако люди редко читают, что написано мелким шрифтом. Поэтому, придя домой и изучив чек, испытывают понятное негодование.



К слову, ранее россиянам рассказали, почему строго запрещается хранить яйца в холодильнике.

