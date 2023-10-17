Черный пиар на продуктовом рынке: кто пытается опорочить российского производителя

Информационные атаки на крупных представителей пищевой отрасли РФ наносят урон продовольственной безопасности страны

В последнее время информационное пространство России лихорадит от не самых приятных новостей, связанных с продуктами питания. Самое громкое – скандальная информация о том, как некий гражданин якобы нашел в сосисках популярного бренда "Вязанка" коготь от крысы.

История про "коготь крысы" изначально выглядит как малоаппетитная городская легенда. Коготь этот так толком никто не видел, заявил о нем некий гражданин Борис П. из города Кургана. И не только заявил, а даже обратился в Курганский городской суд с иском к ЗАО "Стародворские колбасы" по факту приобретения продукции ненадлежащего качества. В качестве доказательства он приложил фото надломанной сосиски и непонятного предмета, воткнутого в нее.

Горячую новость тут же подхватили местные СМИ, а за ними подключились и федеральные издания – "Известия" и "РЕН-ТВ": ну, еще бы – коготь крысы в сосисках, это же информационная бомба! Кто из нас не слышал байки про туалетную бумагу или крысиные останки в колбасе? Лет 30 назад, в доинтернетовскую эпоху, такие легенды были весьма популярны. Однако с тех пор прошло уже немало времени, изменились технологии на мясоперерабатывающих производствах, да и читающая публика стала более разборчивой, поэтому, если честно, страшилок про то, из чего делается колбаса, я лично давно уже не слышал. И тут – на тебе!

Действительно, шум после новости про таинственный "коготь" поднялся довольно большой. Правда, очень скоро вся шумиха сошла на нет, поскольку к делу подключились серьезные проверяющие люди из Роспотребнадзора, которые ничего предосудительного в продукции ЗАО "Стародворские колбасы" не нашли. Да и не могло быть по-другому: каждый, кто хоть немного знаком с современным мясным производством, знает, сколько степеней санитарной защиты задействованы на предприятиях и какие высокие стандарты качества сегодня приняты в отрасли. А те, кто не знаком, только посмотрев на консистенцию сосиски, могут понять, что крупных предметов в ней не может быть.

Выяснилось, что ЗАО "Стародворские колбасы" в июле 2023 года проходило плановую проверку Роспотребнадзора, которая подтвердила полную безопасность предприятия, в том числе по программе по недопущению вредителей на производстве и санитарно-гигиеническим нормам. В свою очередь, ФГБУ "ВНИИЗЖ" также провело исследование сосисок производства "Стародворских колбас" на ДНК грызунов, результат оказался отрицательным, информация о данной проверке была размещена на сайте ФГБУ "ВНИИЗЖ" и Центрального аппарата Россельхознадзора. В результате получилось, как в старом анекдоте – ложечки нашли, но осадочек остался.

Собственно, история с "крысиным когтем" как раз об этом. Уж больно продуманно и расчетливо был нанесен имиджевый удар по известному и серьезному предприятию. Как говорил один из героев романа Юлиана Семенова "ТАСС уполномочен заявить": "Важно бросить дохлую кошку, а убирают пусть другие. Виноват всегда тот, кого облили грязью".

Стоит отметить оперативную и эффективную работу тех, кому пришлось убирать "дохлую кошку", – справедливость очень быстро была восстановлена. Общество получило надежные свидетельства того, что ничего подобного на производстве быть не могло. Задействованные в раздувании СМИ удалили скандальный материал со своих ресурсов. Но по итогам этой информационной операции все же остаются неприятные вопросы: кто стоит за всей этой историей? Почему вдруг, как по команде, слабо аргументированный "наезд" безвестного гражданина на известную компанию тут же подхватили некие общественники, которые активно разгоняли фейк по СМИ и соцсетям?

Ведь, если разобраться, это была попытка опорочить не только результаты деятельности конкретной компании, а всей пищевой отрасли в целом, что, по сути, наносит урон продовольственной безопасности страны. Той самой безопасности, о которой постоянно говорит наш президент.

А если вспомнить сообщения спецслужб России о том, что наши недруги в США, ЕС и на Украине развязали, по сути, против России гибридную войну, в которой, как говорится, все средства хороши. Наши "замечательные" западные "партнеры" неоднократно высказывали пожелания не только нанести поражение российской армии, но и совершить болезненный удар по российской экономике.

Почему именно холдинг Аби "попал под раздачу"? Ну, во-первых, это системообразующее предприятие России и исправный плательщик налогов в регионе. А во-вторых, кто еще более важен для экономики страны, как не производитель самого народного сегмента продовольствия – колбас и сосисок? Именно эти продукты являются самыми массовыми среди обычных граждан страны. А у "Аби" на этот сегмент рынка приходятся самые большие объемы продаж в России.

Для справки, "Аби" – один из крупнейших налогоплательщиков Владимирской области. В 2022 году объем выплаченных налогов в бюджет государства был выше 6,3 млрд руб. Шесть миллиардов – это примерно шесть-восемь новых школ. На предприятиях компании работают почти 12 тыс. человек, причем не только жителей Владимирской, но и соседних областей – Ивановской, Костромской, Ярославской, Нижегородской и других. Компания, являясь крупным работодателем региона, естественно, несет и серьезную социальную нагрузку.

Сегодня у "Аби" современные огромные заводы с жесткой системой контроля качества. Производство и продукция регулярно проверяются профильными надзорными органами. Так что скандальная новость о "крысином когте" сразу вызвала у знающих людей недоумение и ощущение нелепой фальшивки.

Что касается продукции, известной своими вкусными и звонкими названиями, то она давно завоевала всенародную любовь: кто из нас не слышал такие бренды, как "Вязанка", "Стародворье", "Баварушка", "Сливушки", "Горячая штучка"? А еще "Аби" стала настоящим первооткрывателем совершенно новых видов продукции, в которых сочетаются сразу несколько традиционных кулинарных изделий – "бельмеши", "чебупели", "бульмени" и даже "чебупицца", они также стали кулинарным хитом для потребителя.

Между прочим, полюбились эти продукты не только нашим соотечественникам. В 2022 году объем экспорта компании вырос на 21%. Сейчас поставки осуществляются в более чем 10 стран. Это и колбасные изделия, и замороженные полностью готовые продукты, и пельмени. Замечено, что в ближнем зарубежье, в странах с общим прошлым и, соответственно, культурным кодом, продукты из России очень любят, они востребованы покупателями. Кстати, мясными изделиями "Аби" сегодня активно интересуются в ОАЭ, Вьетнаме, Королевстве Саудовская Аравия и Китае, то есть в дружественных России странах. Компания обладает международными сертификатами, которые подтверждают качество и безопасность экспортируемой продукции. То есть, получается, что тень брошена еще и на имидж нашей страны как надежного поставщика продовольствия.

Тут поневоле вспомнишь деятельность скандальной структуры – украинского ЦИПСО, который постоянно применяет все более новые изощренные формы и инструменты в психологической войне с нашей страной. Где гарантия, что подобные информационные вбросы не часть их операций, направленных в том числе на стратегическую для страны пищевую отрасль? Согласитесь, никто такую гарантию сегодня дать не может. А стало быть, все эти вбросы, направленные против стратегической отрасли, вполне могут быть задуманы далеко за пределами России, хотя и исполнены руками наших граждан. Есть над чем подумать…