Развлечения выдры-барабана насмешили публику – видео

Животные тоже любят повеселиться

Огромное количество видеороликов с необычными зарисовками из жизни зверей говорит о том, что людям весьма интересно наблюдать за выходками братьев наших меньших. Действительно, иногда намного приятнее начать день с наблюдения за зверьками, чем в очередной раз перелистывать трагические новости.



Чаще всего в интернет-пространстве можно увидеть ролики с домашними любимцами. Однако выкрутасы диких зверей ничем не отстают. Забавный момент из жизни группы выдр от души посмешил интернет-пользователей.



Надо полагать, что ролик был записан в неком месте, где обитает огромное количество представителей этого вида. Целая группа выдр собралась для того, чтобы повеселиться с пришедшим проведать их человеком. Мужчина отлично знает, от чего выдры получают удовольствие.



Молодой человек раскрутил одну из особей, как барабан в "Поле чудес". Выдра пришла в восторг, соответствующая музыка добавила видеоролику шарм. Стоит отметить, что после первого раунда "игры" выдра требовательно попросила покрутить ее еще раз. Пользователи социальных сетей от души похохотали.