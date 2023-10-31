Напавший на банку с икрой кот заставил россиян обзавидоваться

Малыш живет получше большинства граждан нашей страны

Забавные видеоролики с котиками и собачками обычно дарят человеку заряд позитива. Чаще всего на таких роликах можно зависнуть, наблюдая за тем, какие необычные выкрутасы придумывают братья наши меньшие. Однако иногда люди испытывают неконтролируемое чувство зависти, видя, как складывается жизнь простых зверьков.



Большой ажиотаж в социальных сетях произвел видеоролик, на котором наглый рыжий кот за обе щеки уплетает такой деликатесный продукт, как красная икра. Котяра заметил открытую банку с дорогущим лакомством и, не долго думая, запустил туда своим загребущие лапки.





За происходящим в недоумении наблюдал хозяин. Надо полагать, что котик пользуется бесконечной любовью своих хозяев. Наглеца даже не стали отгонять от банки с икрой, а лишь вздохнули и попытались воззвать к его совести. Впрочем, котяра явно не испытывал никаких душевных терзаний и с большим удовольствием продолжил поглощать икру.



Интернет-пользователи признались, что сами редко балуют себя такими вкусными деликатесами, так что рыжему коту невероятно повезло по жизни.

