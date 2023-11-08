Более 1,1 миллиона детей прошли медицинские профосмотры в Московской области

С начала текущего года в Московской области более 1,1 миллиона детей прошли профилактические медицинские осмотры. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Эти мероприятия, проводимые в рамках регулярных профосмотров, нацелены на выявление возможных заболеваний и оценку здоровья детей, объяснила она.

При этом забота о здоровье детей Подмосковья является основным приоритетом регионального правительства, заметила Стригункова.

Следует отметить, что после проведения медицинского осмотра педиатры вносят заключение о состоянии здоровья детей в электронную медицинскую систему ЕМИАС. Кроме того, эти данные могут быть просмотрены родителями.