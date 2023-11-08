Собянин рассказал, как "Московское кино в школе" приобщает детей к киноискусству

Собянин рассказал, как "Московское кино в школе" приобщает детей к киноискусству
Фото: Telegram-канал Сергея Собянина
Проекту исполнилось пять лет

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал об успехах популярного проекта "Московское кино в школе". В рамках реализации этой образовательной инициативы школьники просматривают отечественные киноленты, узнают, как были созданы российские шедевры, а также обсуждают кинокартины вместе с учителями и родителями.

Глава Белокаменной рассказал, что образовательному проекту исполнилось уже пять лет. За это время более 180 тысяч учащихся школ и колледжей посмотрели свыше 65 российских кинолент. Так, ребята познакомились с такими шедеврами отечественного кинематографа, как "Петр Первый", "В бой идут одни "старики", "Я шагаю по Москве", "Собачье сердце", "Иваново детство" и другими.

Кроме того, глава российской столицы рассказал, что школьники и студенты в рамках этого проекта получают замечательную возможность лично пообщаться с режиссерами, сценаристами, актерами и киноведами.

Источник: Telegram-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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