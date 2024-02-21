Психологический тест: насколько вы закомплексованы

Простые вопросы помогут разобраться в себе

Многие люди чувствуют себя крайне неуверенно и испытывают серьезные трудности при коммуникациях с окружающими. При этом любопытно, что чаще всего человек даже не догадывается, что страдает от целого букета комплексов. За долгие годы застенчивое поведение становится настолько привычным и обыденным, что кажется нормой.



Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти простой психологический тест, который поможет проверить, относитесь ли вы к закомплексованным людям. Как известно, тем, кто не уверен в себе, сложно добиться отличных результатов в работе и других сферах жизни. Если с самооценкой есть серьезные проблемы, нужно действовать. Проверьте себя, потратив буквально несколько минут.