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Блины едят и как основное блюдо, и как десерт. Особенность блинчиков на кефире состоит в том, что они получаются более нежными, румяными и с дырочками, а процесс готовки не займет много времени.
2 куриных яйца,
120 гр муки,
Стакан кефира любой жирности,
Стакан кипятка,
35 гр сахара,
30 гр растительного масла,
1/4 чайной ложки соды,
Половина чайной ложки соли.
Ингредиенты нужно заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры.
В глубокую емкость необходимо вбить яйца, добавить сахар и соль и взбить миксером до появления пенки. Далее влить кефир и снова перемешать. После этого необходимо аккуратно тонкой струйкой вливать кипяток, продолжая при этом замешивать тесто.
На следующем этапе муку нужно просеять так, чтобы в ней не было комочков. Далее добавить ее в тесто и взбить до однородного состояния. В конце необходимо положить соду и растительное масло и еще раз перемешать. Тесто должно получиться жидким, именно благодаря такой консистенции блюдо получится нежным.
Далее нужно разогреть сковороду с растительным маслом до раскаленного состояния. Желательно при готовке использовать специальную блинную сковородку. Далее половником взять необходимое количество теста и распределить тонким ровным слоем по сковороде. На каждой стороне блинчик нужно выпекать около минуты. Переворачивать блины необходимо когда одна сторона становится румяной и начинает легко отходить от сковороды. Таким образом нужно выпечь все блины, пока не кончится тесто.
Готовое блюдо можно подавать как с вареньем, так и со сметаной, икрой или любой другой любимой начинкой.
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