Рецепт ажурных блинчиков на кефире

Рецепт ажурных блинчиков на кефире
Фото: pixabay.com
Главное угощение на Масленицу без дрожжей

Блины едят и как основное блюдо, и как десерт. Особенность блинчиков на кефире состоит в том, что они получаются более нежными, румяными и с дырочками, а процесс готовки не займет много времени. 

Ингредиенты: 

2 куриных яйца, 

120 гр муки, 

Стакан кефира любой жирности, 

Стакан кипятка, 

35 гр сахара, 

30 гр растительного масла, 

1/4 чайной ложки соды, 

Половина чайной ложки соли. 

Приготовление: 

Ингредиенты нужно заранее достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. 

В глубокую емкость необходимо вбить яйца, добавить сахар и соль и взбить миксером до появления пенки. Далее влить кефир и снова перемешать. После этого необходимо аккуратно тонкой струйкой вливать кипяток, продолжая при этом замешивать тесто. 

На следующем этапе муку нужно просеять так, чтобы в ней не было комочков. Далее добавить ее в тесто и взбить до однородного состояния. В конце необходимо положить соду и растительное масло и еще раз перемешать. Тесто должно получиться жидким, именно благодаря такой консистенции блюдо получится нежным. 

Далее нужно разогреть сковороду с растительным маслом до раскаленного состояния. Желательно при готовке использовать специальную блинную сковородку. Далее половником взять необходимое количество теста и распределить тонким ровным слоем по сковороде. На каждой стороне блинчик нужно выпекать около минуты. Переворачивать блины необходимо когда одна сторона становится румяной и начинает легко отходить от сковороды. Таким образом нужно выпечь все блины, пока не кончится тесто. 

Готовое блюдо можно подавать как с вареньем, так и со сметаной, икрой или любой другой любимой начинкой.

Марина ДИАНОВА
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей