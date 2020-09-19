Курс рубля
- Когда рубль вернется к прежнему уровню: названо условие
- Швейцарский франк проиграл: названы более надежные способы хранения денег для россиян
- Евро взял курс на 100 рублей
Накануне годовщины гибели Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье журналисты решили спросить у Ирины Салтыковой, которая снялась во второй части культовой картины "Брат" вместе с артистом, о том, как отличался актер от своего героя.
С Бодровым певицу познакомил Балабанов. Она рассказывает, что перед съемками они пришли к ней в гости. Тогда Ирина посчитала, что Сергей очень скромный парень, а вот сам артист кардинально поменял свое отношение к ней после встречи. По ее словам, актер признался, что считал Салтыкову пафосной звездой, но в жизни она оказалась нормальным человеком.
По сценарию между героями Ирины и Сергея были отношения, однако сама артистка уверяет – в жизни бы в такого человека не влюбилась.
"Я думаю, что человек, который берет оружие даже из добрых побуждений, мне неинтересен. Я понимаю, что это мужество какое-то, но сама далека от этого",
– рассказала она в интервью РИА ФАН.
Коллеги, которые работали на съемочной площадки, говорили, что между Бодровым и Богровым было мало различий – мол, актер играл самого себя. Однако Ирина с этим не согласна. Какие-то детали и правда у них были одни, но в общем сходства между ними не было.
В Киеве увидели метания бацьки и отказ Путина помогать ему силой
США уничтожат всех, кто нацелен на европейский рынок