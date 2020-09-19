Не влюбилась бы: Салтыкова рассказала об отношении к герою Бодрова из "Брата"

Не влюбилась бы: Салтыкова рассказала об отношении к герою Бодрова из "Брата"
Ирина Салтыкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка также вспомнила о первом знакомстве с Сергеем

Накануне годовщины гибели Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье журналисты решили спросить у Ирины Салтыковой, которая снялась во второй части культовой картины "Брат" вместе с артистом, о том, как отличался актер от своего героя. 

С Бодровым певицу познакомил Балабанов. Она рассказывает, что перед съемками они пришли к ней в гости. Тогда Ирина посчитала, что Сергей очень скромный парень, а вот сам артист кардинально поменял свое отношение к ней после встречи. По ее словам, актер признался, что считал Салтыкову пафосной звездой, но в жизни она оказалась нормальным человеком. 

По сценарию между героями Ирины и Сергея были отношения, однако сама артистка уверяет – в жизни бы в такого человека не влюбилась. 

"Я думаю, что человек, который берет оружие даже из добрых побуждений, мне неинтересен. Я понимаю, что это мужество какое-то, но сама далека от этого",

рассказала она в интервью РИА ФАН. 

Коллеги, которые работали на съемочной площадки, говорили, что между Бодровым и Богровым было мало различий – мол, актер играл самого себя. Однако Ирина с этим не согласна. Какие-то детали и правда у них были одни, но в общем сходства между ними не было. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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