Ранее сообщалось, что он умер во время транспортировки в больницу

Бессменного ведущего передачи "Русское лото" Михаила Борисова госпитализировали с пневмонией. Позже сообщалось, что он скончался во время транспортировки в больницу, однако родные информацию опровергли.

Ведущему стало плохо во время съемок передачи. После госпитализации состояние Борисова ухудшилось. По непроверенным данным, его ввели в состояние искусственной комы.

Позже появилась информация, что после стабилизации состояния медики решили перевести ведущего в другую больницу – в результате он скончался во время транспортировки, однако сестра Борисова эту информацию опровергла. В беседе с агентством "Москва 24" она заявила, что пока диагноз не установлен, а артист продолжает находится в больнице.

Михаил Борисов с 1994 года он ведет еженедельное шоу "Русское лото", которое показывали в разные периоды времени на главных федеральных каналах страны.