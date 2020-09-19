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Бессменного ведущего передачи "Русское лото" Михаила Борисова госпитализировали с пневмонией. Позже сообщалось, что он скончался во время транспортировки в больницу, однако родные информацию опровергли.
Ведущему стало плохо во время съемок передачи. После госпитализации состояние Борисова ухудшилось. По непроверенным данным, его ввели в состояние искусственной комы.
Позже появилась информация, что после стабилизации состояния медики решили перевести ведущего в другую больницу – в результате он скончался во время транспортировки, однако сестра Борисова эту информацию опровергла. В беседе с агентством "Москва 24" она заявила, что пока диагноз не установлен, а артист продолжает находится в больнице.
Михаил Борисов с 1994 года он ведет еженедельное шоу "Русское лото", которое показывали в разные периоды времени на главных федеральных каналах страны.
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