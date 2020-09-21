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Певица Натали поделилась с поклонниками яркими фотографиями. На снимках она позирует рядом с Николаем Басковым в обшитом стразами платье и в черном пышном парике.
Как написала певица, фотографии относятся к 2014 году. Но сейчас Натали выложила их в качестве поддержки друга и коллеги по сцене Николая Баскова. Недавно у артиста вышла новая песня совместно с начинающим исполнителем Даней Милохиным.
Многие подписчики певицы сразу же обратили внимание на то, что черный цвет очень старит исполнительницу хита "О Боже, какой мужчина". Они посоветовали Натали не экспериментировать с образом и остаться блондинкой.
"Вам не идёт этот цвет волос, на Настю Заворотнюк похожи", "Черный цвет не к лицу. Хорошо, что это парик", "Я вообще не узнала, думала, что за тётя с Басковым" – отметили комментаторы.
Однако нашлись и те, кому перемены во внешности артистки пришлись по душе.
"С темными волосами тебе тоже очень хорошо" – сделала комплимент одна из подписчиц.
Напомним, Натали является многодетной матерью. Певица растит трех сыновей – Арсения, Анатолия и Евгения. С супругом, бизнесменом Александром Рудиным, они вместе около 30-ти лет.
Ранее Натали поразила поклонников необычным фото. Певица предстала в образе русалки, что очень понравилось пользователям Сети.
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