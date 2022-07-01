Неизвестные надругались над мемориалом Шатунову

Неизвестные надругались над мемориалом Шатунову
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
С места украли несколько вещей

Поклонники Юрия Шатунова по всей России стали организовывать стихийные мемориалы после смерти артиста. Народ приносит к ним цветы и другие памятные вещи, чтобы почтить память солиста "Ласкового мая". Одну из таких площадок, как пишет "Комсомольская правда", разграбили неизвестные.

Все произошло в Тобольске, где стихийный мемориал сделали на Завальном кладбище – там похоронены соратник Пушкина Кюхельбекер и писатель Петр Ершов. Поклонники приехали проверить, как там обстоят дела и обнаружили, что часть предметов была попросту украдена. 

"У меня нет слов описать боль, которую я чувствую. Ну разве можно так делать, не могу сдержать слез", – пожаловалась фанатка Шатунова. 

На месте не оказалось картин, в которых были фото певца – их оставили лежать в пакетике рядом с цветами, а также фигурки ангела. 

Поклонница вспоминает, что накануне вместе с мужем была на кладбище и видела, как к мемориалу подходили подростки. Они что-то доставали из рюкзака. Значения этому женщина на тот момент не придала, однако сейчас полагает, что дети могут быть причастны к надругательству над траурным местом. 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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