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У Верховной рады сносит крышу

Фото: wikipedia.org
Плановый ремонт обернулся неожиданной стороной

Сестра Надежды Савченко сообщила в Сети, что с купола Верховной рады снимают стекло. "Началось!", – лаконично подписала фотографию на своей страничке в Facebook Вера Савченко.

По-видимому, Вера намекает на обвинения, которые стали основанием для ареста Нади. Ведь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, заявил в свое время, что Савченко собиралась обстрелять из гранатомета и обрушить купол парламента на депутатов, напоминает телеканал "Царьград". Выживших народных избранников Надежда планировала расстрелять из автомата Калашникова, утверждал тогда прокурор.

На самом деле в Киеве идет плановый ремонт стеклянного купола Рады. Летом, пока парламентарии разошлись на каникулы, крышу здания приведут в порядок. Стоимость ремонтных работ оценивается в 7,5 млн гривен – почти 300 тыс. долларов.

Валентина МАЙОРОВА
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