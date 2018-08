Сторонники президента Дональда Трампа, надевшие футболки с надписью "Я лучше буду русским, чем демократом", вызвали настоящую бурю в Сети. Два республиканца появились в таком виде на прошедшем в выходные в штате Огайо митинге, где выступал Трамп.

Многие американские интернет-пользователи возмутились такой демонстрацией негативного отношения к соперникам Трампа. "Давайте покажем этим предателям и им подобным, что могут сделать демократы", "Пусть уезжают в Россию", "У них такое выражение лиц, как у двухлетних малышей, которые наложили себе в штаны...", "Сторонники Трампа ненавидят демократию и Америку", "Да, да, да. Пожалуйста, отправляйтесь в Россию и оставайтесь там. Такие люди нам здесь не нужны. Предатели", – написали они в Twitter.

The only ones more ignorant than Trump are the ones who voted for him. Look at the shirts that says I would rather be Russian then a Democrat. Do they not realize the Democrats as well as Republicans are Americans ? pic.twitter.com/lBOVlwDDS6