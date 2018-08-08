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Америка раскололась из-за российской футболки

Кадр телеканала Россия 1
Провокационный лозунг яростно обсуждается в интернете

Сторонники президента Дональда Трампа, надевшие футболки с надписью "Я лучше буду русским, чем демократом", вызвали настоящую бурю в Сети. Два республиканца появились в таком виде на прошедшем в выходные в штате Огайо митинге, где выступал Трамп.

Многие американские интернет-пользователи возмутились такой демонстрацией негативного отношения к соперникам Трампа. "Давайте покажем этим предателям и им подобным, что могут сделать демократы", "Пусть уезжают в Россию", "У них такое выражение лиц, как у двухлетних малышей, которые наложили себе в штаны...", "Сторонники Трампа ненавидят демократию и Америку", "Да, да, да. Пожалуйста, отправляйтесь в Россию и оставайтесь там. Такие люди нам здесь не нужны. Предатели", – написали они в Twitter.

Более того, патриотично настроенные граждане немедленно начали выяснять, кто же выпускает одежду с такой символикой. Один дотошный интернет-пользователь заявил, что их сделали где-то в штате Алабама. Журналистка Джулия Дэвис предположила, что футболки, возможно, произвели в России. 

Менее радикальные сторонники Республиканской партии США пытались оправдаться и написали, что вовсе не все республиканцы настроены так радикально. "Партия, к которой я принадлежал всю свою жизнь, захвачена предателями", – с грустью констатировал один из них.

Валентина МАЙОРОВА
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