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МГЕР организует в регионах обучение волонтеров по действиям при ЧС

Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
Ранее Владимир Путин поддержал идею "Единой России" о создании мобильного волонтерского движения "Волонтеры ЧС"

"Молодая Гвардия Единой России" совместно с Всероссийским студенческим корпусом спасателей организуют обучение волонтеров в регионах по действиям при чрезвычайных ситуациях. Об этом заявил председатель Координационного совета МГЕР Денис Давыдов на встрече с добровольцами волонтерского штаба в "Известиях", где прошло награждение участников ликвидации последствий подтопления в Тулуне Иркутской области.

"В Тулуне мы работали вместе с Всероссийским студенческим корпусом спасателей, поэтому данную инициативу мы будем реализовывать вместе, а также развивать волонтерство при чрезвычайных ситуациях. Мы будем заранее собирать добровольцев, а инструкторы Всероссийским студенческим корпусом спасателей будут проводить обучение в нескольких регионах", – сказал Давыдов.  

Давыдов напомнил, что волонтерский корпус был собран в короткие сроки, буквально за 24 часа удалось провести всеобщую мобилизацию. "Беда объединила всех нас. Я благодарю руководство "РЖД" за возможность доставки добровольцев в зону подтопления", – сказал он. 

Сегодня в "Известиях" состоялось награждение добровольцев волонтерского штаба "Молодой Гвардии Единой России" по ликвидации последствий наводнения в Тулуне Иркутской области. Четверо активистов удостоились медалей "Герой нашего времени". 

Напомним, что Владимир Путин поддержал идею "Единой России" о создании мобильного волонтерского движения "Волонтеры ЧС". С инициативой организовать постоянное мобильное волонтерское движение "Волонтеры ЧС", которое смогло бы оперативно реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации и экстренно помогать людям в любом регионе ранее выступил глава штаба "Единой России" в Тулуне Яков Миндрулев.

София АРТЕМОВА
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