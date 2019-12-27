От последствий новогоднего куража избавят уха и солянка

Редкий праздник позволяет избежать похмелья. Новый год – не исключение.

Однако, если воспользоваться чудо-рецептами, то можно справиться с последствиями хмельного застолья. Так. например, на утро после бурной ночи с 31 декабря на 1 января на помощь придут уха и солянка, а еще суп с фасолью, пишет WomanHit.ru.

Волшебная уха

В этот рецепт входит рюмка водки. А также голова и хвост с хребтом красной рыбы, ее филе, 2 моркови, 8 картофелин, специи и зелень. Голову морской обитательницы избавляем от жабр и вместе с другими ее частями варим в трех литрах воды. Как только бульон закипит, добавляем в него целые луковицу и морковь, а также лавровый лист с душистым перцем. Через полчаса необходимо процедить жидкость и довести до кипения. А затем положить в кастрюлю луковицу, кубиками нарезанный картофель и морковь. Чуть позже – рыбное филе. Солим, перчим и в финале "заправляем" уху водкой.

Целебный суп с креветками

В рецепт входят 400 г очищенных креветок, банка консервированной кукурузы, болгарский перец, картофелина, 250 г сливок, стакан молока, плавленный сыр, лавровый лист, майоран и мускатный орех. Для приготовления понадобится кастрюля с толстым дном. В ней обжаривается на растительном масле порезанный лук, компанию которому чуть позже составляет картофель с щепоткой мускатного ореха и майорана. Ассорти заливается водой. Когда она закипит, нужно добавить молоко и также довести до кипения, после чего положить в суп обжаренные с перцем креветки, кукурузу и влить сливки. Как закипит, добавить сыр и лавровый лист.

Безотходная солянка

В нее пойдут оставшиеся с новогоднего стола кусочки мясных деликатесов. Кроме того, понадобятся парочка соленых огурцов, столовая ложка томатной пасты, лимон, оливки и зелень. В бульон из говядины добавить колбасную смесь, предварительно обжаренную с луком и томатной пастой. Туда же отправить соломку из огурцов, говядину, оливки. Кружочек лимона не будет лишним перед подачей.

Живительный фасолевый суп

И наконец самый простой рецепт. Для него следует запастись банкой консервированной фасоли, вареным яйцом, картофелиной и зеленью. Но прежде необходимо сварить куриную грудку. Можно сразу нарезать мясо кусочками. Потом поместить в бульон картофель и немного поварить его. Затем закинуть фасоль, измельченное яйцо, зелень и лавровый лист.

Элементарно и вкусно!