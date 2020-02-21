Известный оркестр Гленна Миллера под управлением Вила Салдена едет в юбилейный тур
Гленн Миллер, американский тромбонист и аранжировщик, впервые собрал свой коллектив в 1937 году. Тогда это был риск, на который он шел осознанно. Спустя десятилетия звуки свинга все еще окружают нас повсюду и столь же актуальны, как и 80 лет назад.
Более 35 лет Оркестром Гленна Миллера руководит Вил Салден. За это время музыканты дали более 5000 концертов. В июне 2020 года Вил Салден отмечает свой личный юбилей – 70-летие. И в связи с этим Оркестр отправляется в большой европейский юбилейный тур.
Вил Салден и его музыканты являются настоящими хранителями подлинной музыки свинга. Коллектив выступает в традиционном составе биг-бэнда, заложенном со времен их появления в 20-х годах в США. Вокальная секция состоит из музыкантов, певицы и лидера коллектива – Вила Салдена. Все вместе они уносят свою публику в золотую эру свинга 20-30-хх годов.
Вил Салден, также как и основатель оркестра Гленн Миллер свою программу строит на старой американской традиции "something old, something new, something borrowed and something blue", в соответствии с которой должно быть "что-то старое" – это связь с прошлым; "что-то новое" – это символ удачи и успеха; "что-то взятое взаймы" – знак того, что близкие люди всегда будут рядом и "что-то голубое" – символ верности.
В программе юбилейного тура будут новые, ранее не исполняемые произведения и конечно же шлягеры – Moonlight Serenade ("Лунная серенада"), In The Mood ("В настроении"), Chattanooga Choo Choo ("Поезд на Чаттанугу"), Pennsylvania 6-5000 ("Пенсильвания 6-5000), American Patrol ("Американский патруль").
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