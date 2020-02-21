Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Известный оркестр Гленна Миллера под управлением Вила Салдена едет в юбилейный тур

Известный оркестр Гленна Миллера под управлением Вила Салдена едет в юбилейный тур
Фото: Пресс-служба
Музыканты выступят в честь 35-летия карьеры своего руководителя

Гленн Миллер, американский тромбонист и аранжировщик, впервые собрал свой коллектив в 1937 году. Тогда это был риск, на который он шел осознанно. Спустя десятилетия звуки свинга все еще окружают нас повсюду и столь же актуальны, как и 80 лет назад.

Более 35 лет Оркестром Гленна Миллера руководит Вил Салден. За это время музыканты дали более 5000 концертов. В июне 2020 года Вил Салден отмечает свой личный юбилей – 70-летие. И в связи с этим Оркестр отправляется в большой европейский юбилейный тур.

Вил Салден и его музыканты являются настоящими хранителями подлинной музыки свинга. Коллектив выступает в традиционном составе биг-бэнда, заложенном со времен их появления в 20-х годах в США. Вокальная секция состоит из музыкантов, певицы и лидера коллектива – Вила Салдена. Все вместе они уносят свою публику в золотую эру свинга 20-30-хх годов.

Вил Салден, также как и основатель оркестра Гленн Миллер свою программу строит на старой американской традиции "something old, something new, something borrowed and something blue", в соответствии с которой должно быть "что-то старое" – это связь с прошлым; "что-то новое" – это символ удачи и успеха; "что-то взятое взаймы" – знак того, что близкие люди всегда будут рядом и "что-то голубое" – символ верности.

В программе юбилейного тура будут новые, ранее не исполняемые произведения и конечно же шлягеры – Moonlight Serenade ("Лунная серенада"), In The Mood ("В настроении"), Chattanooga Choo Choo ("Поезд на Чаттанугу"), Pennsylvania 6-5000 ("Пенсильвания 6-5000), American Patrol ("Американский патруль").

Полина ИВАНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей