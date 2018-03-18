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Названа причина госпитализации Добронравова

Федор Добронравов. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Артисту придется много лечиться

У звезды "Сватов" и "Шести кадров" Федора Добронравова могут быть серьезные проблемы с сосудами, предположила ясновидящая, таролог Марианна Абравитова. 

"У него есть какая-то серьезная проблема. Был приступ. Накатило что-то жесткое. Проблема серьезная. Для него – это не сюрприз. Скорее всего, что-то с сосудами. Но он успешно борется со своей болезнью", – отметила она. 

Марианна Абравитова. Фото: пресс-служба

"Мне показывают, что в больнице он долго не пробудет. Скоро он восстановится и продолжит свою деятельность и на экране и в театре", – заключила Марианна. 

Вечером 18 марта в прессе появилась тревожная новость о том, что звезду отечественного кинематографа Федора Добронравова увезли в больницу.  Однако представитель артиста в разговоре с журналистами заверила, что там ничего серьезного и скоро он вернется к работе. 

Марина МОНРО
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