Умерла звезда культового американского сериала

Люк Перри, сыгравший Дилана Маккея в популярнейшем сериале 90-х "Беверли-Хиллз, 90210", скончался 4 марта в больнице святого Иосифа в Лос-Анджелесе.

Причиной смерти звезды стал инсульт, сообщает портал TMZ. По данным источника, Перри ушел из жизни в окружении семьи: детей, бывшей жены, родителей и невесты. Артист был госпитализирован в прошлую среду с диагнозом "обширный инсульт".

#BREAKING "Beverly Hills, 90210" actor Luke Perry is dead after a stroke, his agent says pic.twitter.com/77Cx4j0zdI