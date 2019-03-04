Умерла звезда культового американского сериала

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Люк Перри, сыгравший Дилана Маккея в популярнейшем сериале 90-х "Беверли-Хиллз, 90210", скончался 4 марта в больнице святого Иосифа в Лос-Анджелесе.
Причиной смерти звезды стал инсульт, сообщает портал TMZ. По данным источника, Перри ушел из жизни в окружении семьи: детей, бывшей жены, родителей и невесты. Артист был госпитализирован в прошлую среду с диагнозом "обширный инсульт".
#BREAKING "Beverly Hills, 90210" actor Luke Perry is dead after a stroke, his agent says pic.twitter.com/77Cx4j0zdI— AFP news agency (@AFP) 4 марта 2019 г.
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