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Умерла звезда культового американского сериала

Люк Перри. Фото: www.globallookpress.com
Артист ушел из жизни в возрасте 52 лет

Люк Перри, сыгравший Дилана Маккея в популярнейшем сериале 90-х "Беверли-Хиллз, 90210", скончался 4 марта в больнице святого Иосифа в Лос-Анджелесе.

Причиной смерти звезды стал инсульт, сообщает портал TMZ. По данным источника, Перри ушел из жизни в окружении семьи: детей, бывшей жены, родителей и невесты. Артист был госпитализирован в прошлую среду с диагнозом "обширный инсульт".





Валентина МАЙОРОВА
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