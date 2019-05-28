"Буфетчица придорожной рюмочной": Волочкова устроилась на работу в ларек

Балерина призналась, что любит экспериментировать

В Сети появились неожиданные фото Анастасии на фоне витрин с колбасой. Танцовщица была одета "по форме" – в синее короткое платьице с фартучком. На голове Волочковой соорудили классический для работниц сферы торговли прошлых лет начес.

"Ну а как вам такая "Зина из магазина"? Ждите шедевр.Я так люблю эксперименты!"

– шаловливо написала "королева шпагата".

В Instagram Волочковой появились и другие, не менее пикантные кадры. На одном из них все в той же униформе Настя позирует на байке в окружении двух красавцев.

Как выяснилось, оригинальная фотосессия была анонсом клипа, который, по словам Волочковой, она снимает вместе с шоуменом Леонидом Закошанским. К слову, он тоже разместил на своей странице снимки со звездой, предложив подписчикам высказаться в комментариях. Пользователей уговаривать не пришлось (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Да-да, буфетчица придорожной рюмочной и клоун погорелого цирка – ее 100%-е попадание в образ без кастингов", Кк алкоголю ее нельзя, она к нему слабость имеет", "Главный вопрос, который волнует публику – вертолетный экзерсис уже состоялся или пока еще нет?", "Леонид, дайте ей гонорар и пусть идет себе здоровой... Не позорьтесь, это дно, зачем Вам такое в клипе",

– написали они.

Ранее Волочкова похвасталась успехами в садоводстве.