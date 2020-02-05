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Сябитову подловили в кровати после вакханалии

Сябитову подловили в кровати после вакханалии
Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza
В интернете появился постельный снимок ведущей "Давай поженимся"

Роза Сябитова выставила на всеобщее обозрение фотографию, где ее засняли в кровати. Телезвезда залезла в постель в пижаме и укрылась одеялом – в этот момент ее подловил фотограф. Снимок свахи получился довольно невинным по сравнению с видео, которое зрители назвали вакханалией.

Такую бурную реакцию вызвало поведение Сябитовой на съемках праздничного выпуска шоу "Давай поженимся". Все ведущие передачи выпили, а после сваха оказалась рядом с ширинкой мужчины, по-видимому, пытаясь расстегнуть или застегнуть ее.

К выходкам эпатажной телезвезды зрители относят по-разному. Одни считают ее яркой актрисой и не против провокационных фото и дерзких речей, другие, наоборот, ругают сваху и указывают ей на хамство.

Достается от недовольных зрителей и коллеге свахи Ларисе Гузеевой. 

Дарья ПЕТРОВА

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